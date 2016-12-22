Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей

Спорт
22 декабря, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Московский "Спартак" обыграл ярославский "Локомотив" в ретро-матче в КХЛ
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3898697.stepNow *12 +1}} - 8 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3898697.sliderLength-1}}
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Знаменитый советский хоккеист Борис Майоров перед началом матча
Знаменитый советский хоккеист Борис Майоров перед началом матча
Знаменитый советский хоккеист Борис Майоров перед началом матча
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Выбор редакции
Ту-160
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье 23 декабря, 0:01
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат" 22 декабря, 17:35
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище 22 декабря, 16:12
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв 22 декабря, 9:49
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков 21 декабря, 1:13
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково 20 декабря, 20:38
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3898697'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3898697'].sliderLength - 1}}
+
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Знаменитый советский хоккеист Борис Майоров перед началом матча
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Хоккейный "Спартак" одержал победу со счетом 2:1 в юбилей своей первой официальной игры в ретро-матче, организаторы которого постарались передать послевоенный дух и атмосферу 1940-х годов.

Нынешний ретро-матч "Спартака", по сравнению с прошлогодним, стал завершающей частью юбилейных празднований отечественного хоккея, начавшего свою историю именно 22 декабря 70 лет назад, когда "Спартак" был одним из тех, кто провел первый официальный матч. Красно-белые весьма знаково и характерно для многих поклонников хоккея отметили этот юбилей, постаравшись передать атмосферу того времени.

Смотрите также
Хоккеисты "Спартака" приехали на матч с "Локомотивом" на ретро-автобусе ЗИС-8

В прошлом году подобный ретро-матч проводился в Сокольниках и был посвящен эпохе 1960-х. В этот раз в "ВТБ Ледовом дворце", построенном лишь год назад, царила эпоха 1940-х. У организаторов получилось воссоздать дух послевоенного времени, тем более что возможности дворца им в этом помогли.

"Спартак" пересел на "Фердинанд"

Рядом с ареной звучали мелодии 1930-х и 1940-х годов, а возле него была открыта выставка ретро-автомобилей, на которой были представлены и машины знаменитой марки "Победа". Позднее к ним присоединился и городской автобус ЗИС-8, представлявший собой реплику - из настоящего в нем были рама и агрегаты, а кузов был сделан по чертежам. Именно этот автомобиль, в то время именовавшийся "Фердинандом", доставил хоккеистов "Спартака" к ледовому дворцу, откуда те вышли в форменных свитерах 1940-х, в которых и сыграли с "Локомотивом".

В подтрибунных помещениях дворца в разных местах организаторы воссоздали дух того времени. Зрители могли увидеть быт коммунальной квартиры, прогуливающихся солдат и фронтовиков, играющих в шахматы и домино жителей, танцы во дворе. Некоторые болельщики даже пришли в одежде, отдаленно напоминающей ту, в которой ходили в 1940-е. Были развешаны фотографии игроков "Спартака", стилизованные под то время.

Смотрите также
Ретро-матч между командами "Спартак" и "Йокерит", 22 декабря 2015 год
Ретро-матч "Спартака" в чемпионате КХЛ передаст атмосферу 1946 года

Красно-белых поздравил Сталин

Как в подтрибунных помещениях, так и на самой арене звучала музыка 1940-х. Видеокуб дворца показывал картинку в черно-белом цвете. Участников матча приветствовали сами Сталин и Берия. Перед игрой организаторы воспроизвели запись "сталинского" гимна СССР, а в перерывах матча болельщиков развлекал ансамбль, исполнявший хиты того времени.

Перед матчем зрители чествовали вышедших на лед представителей всех поколений "Спартака", начиная от победителя чемпионата Молодежной хоккейной лиги Александра Трушкова до Бориса Майорова. А болельщики в самым начале матча вывесили баннер, на котором был изображен известный актер Дмитрий Назаров с красно-белым тортом и цифрой 70.

Несмотря на то, что хозяева пропустили первыми во втором периоде после безголевой первой 20-минутки, они отыгрались и довольно скоро вышли вперед. Позволить гостям сравнять счет они не дали, сумев одержать победу во втором для себя ретро-матче.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"
4
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
5
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
6
В Братске отмечен первый случай отравления метанолом
7
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
Темы дня
Реклама