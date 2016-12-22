Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Хоккейный "Спартак" одержал победу со счетом 2:1 в юбилей своей первой официальной игры в ретро-матче, организаторы которого постарались передать послевоенный дух и атмосферу 1940-х годов.

Нынешний ретро-матч "Спартака", по сравнению с прошлогодним, стал завершающей частью юбилейных празднований отечественного хоккея, начавшего свою историю именно 22 декабря 70 лет назад, когда "Спартак" был одним из тех, кто провел первый официальный матч. Красно-белые весьма знаково и характерно для многих поклонников хоккея отметили этот юбилей, постаравшись передать атмосферу того времени.

В прошлом году подобный ретро-матч проводился в Сокольниках и был посвящен эпохе 1960-х. В этот раз в "ВТБ Ледовом дворце", построенном лишь год назад, царила эпоха 1940-х. У организаторов получилось воссоздать дух послевоенного времени, тем более что возможности дворца им в этом помогли.

"Спартак" пересел на "Фердинанд"

Рядом с ареной звучали мелодии 1930-х и 1940-х годов, а возле него была открыта выставка ретро-автомобилей, на которой были представлены и машины знаменитой марки "Победа". Позднее к ним присоединился и городской автобус ЗИС-8, представлявший собой реплику - из настоящего в нем были рама и агрегаты, а кузов был сделан по чертежам. Именно этот автомобиль, в то время именовавшийся "Фердинандом", доставил хоккеистов "Спартака" к ледовому дворцу, откуда те вышли в форменных свитерах 1940-х, в которых и сыграли с "Локомотивом".

В подтрибунных помещениях дворца в разных местах организаторы воссоздали дух того времени. Зрители могли увидеть быт коммунальной квартиры, прогуливающихся солдат и фронтовиков, играющих в шахматы и домино жителей, танцы во дворе. Некоторые болельщики даже пришли в одежде, отдаленно напоминающей ту, в которой ходили в 1940-е. Были развешаны фотографии игроков "Спартака", стилизованные под то время.

Красно-белых поздравил Сталин

Как в подтрибунных помещениях, так и на самой арене звучала музыка 1940-х. Видеокуб дворца показывал картинку в черно-белом цвете. Участников матча приветствовали сами Сталин и Берия. Перед игрой организаторы воспроизвели запись "сталинского" гимна СССР, а в перерывах матча болельщиков развлекал ансамбль, исполнявший хиты того времени.

Перед матчем зрители чествовали вышедших на лед представителей всех поколений "Спартака", начиная от победителя чемпионата Молодежной хоккейной лиги Александра Трушкова до Бориса Майорова. А болельщики в самым начале матча вывесили баннер, на котором был изображен известный актер Дмитрий Назаров с красно-белым тортом и цифрой 70.

Несмотря на то, что хозяева пропустили первыми во втором периоде после безголевой первой 20-минутки, они отыгрались и довольно скоро вышли вперед. Позволить гостям сравнять счет они не дали, сумев одержать победу во втором для себя ретро-матче.