Фуркад: отмена этапа КМ по биатлону в Тюмени является наказанием фанатов, а не виновных

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отмена восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени является наказанием болельщиков, а не действительно виновных в допинговом скандале людей. Такое мнение высказал чемпион мира по биатлону француз Симон Фуркад на своей странице в социальной сети Twitter.

В четверг исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговых нарушений в российском спорте, принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. Однако сборные России по биатлону продолжат выступать на международных соревнованиях. СБР отказался от проведения в 2017 году юношеского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени.

"Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей. Что за санкции! Нужно наказать людей, причастных к допингу. Если доказательств нет, то зачем вести себя так, будто они есть, а если они есть, то давайте применим санкции", - написал Фуркад-старший.

"Но не было необходимости создавать в последние несколько недель так много шума на пустом месте", - добавил биатлонист.