Ярушкин: болезни хоккеистов стали причиной последних поражений "Спартака" в КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Переполненный лазарет московского "Спартака" является объективной причиной, которая объясняет последние неудачи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главного тренера столичной команды Алексей Ярушкин.

"Спартак" в домашнем матче уступил подольскому "Витязю" со счетом 2:5. После перерыва, который был вызван проведением Кубка Первого канала, столичная команда потерпела два поражения в трех играх.

"Это была очень важная для нас игра, как и для соперника. К сожалению, она проиграна. Тяжело возвращаться в игру после трех пропущенных шайб. Есть объективные причины этих неудачных матчей, после перерыва у нас часто было по 12 человек на тренировках, все болели", - сказал Ярушкин.

"Спартак", имея 56 очков в 42 встречах, идет на 10-й строчке. В следующем матче 26 декабря красно-белые сыграют в гостях против "Слована".