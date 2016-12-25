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Эменике может перейти в "Спартак" на правах аренды

Спорт
25 декабря, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Нигерийский форвард уже выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год
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Эммануэль Эменике, нападающий, Нигерия.

Эммануэль Эменике, нападающий, Нигерия.

© EPA/ARMANDO BABANI

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Эммануэль Эменике может перейти в российский "Спартак" на правах аренды. Об этом сообщает портал Milliyet.

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Отмечается, что клубы рассматривают вариант с бесплатной арендой 31-летнего нигерийца при условии, что "Спартак" будет выплачивать ему заработную плату. Контракт форварда с турецкой командой истекает в конце текущего сезона. Ранее "Фенербахче" отстранил нигерийца от работы с командой. По данным местных СМИ, тренеру не понравилось отношение Эменике к работе.

Форвард уже выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год, за команду он сыграл 51 матч, забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне Эменике провел 20 игр, в которых отличился семь раз и отметился четырьмя результативными передачами.

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