Эменике может перейти в "Спартак" на правах аренды

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Эммануэль Эменике может перейти в российский "Спартак" на правах аренды. Об этом сообщает портал Milliyet.

Отмечается, что клубы рассматривают вариант с бесплатной арендой 31-летнего нигерийца при условии, что "Спартак" будет выплачивать ему заработную плату. Контракт форварда с турецкой командой истекает в конце текущего сезона. Ранее "Фенербахче" отстранил нигерийца от работы с командой. По данным местных СМИ, тренеру не понравилось отношение Эменике к работе.

Форвард уже выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год, за команду он сыграл 51 матч, забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. В нынешнем сезоне Эменике провел 20 игр, в которых отличился семь раз и отметился четырьмя результативными передачами.