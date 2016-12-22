СМИ: "Трабзонспор" не хочет платить €3 млн за футболиста "Спартака" Таски

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководство турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" не устраивает сумма в 3 миллиона евро, запрашиваемая московским "Спартаком" за переход немецкого защитника Сердара Таски. Об этом сообщает Sporx.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что трансфер 29-летнего Таски в "Трабзонспор" является вопросом решенным.

Таски выступает за "Спартак" с лета 2013 года, при этом во второй части сезона-2015/16 он выступал на правах аренды за немецкую "Баварию". В чемпионате России - 2016/17 он сыграл восемь матчей.