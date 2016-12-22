СМИ: "Трабзонспор" не хочет платить €3 млн за футболиста "Спартака" Таски

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководство турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" не устраивает сумма в 3 миллиона евро, запрашиваемая московским "Спартаком" за переход немецкого защитника Сердара Таски. Об этом сообщает Sporx.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что трансфер 29-летнего Таски в "Трабзонспор" является вопросом решенным.
Таски выступает за "Спартак" с лета 2013 года, при этом во второй части сезона-2015/16 он выступал на правах аренды за немецкую "Баварию". В чемпионате России - 2016/17 он сыграл восемь матчей.