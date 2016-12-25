СМИ: Луис Адриано перейдет из "Милана" в "Спартак" в начале января

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бразильский нападающий Луис Адриано перейдет в российский футбольный клуб "Спартак" из итальянского "Милана" в начале января, стороны уже уладили детали сделки. Об этом сообщает портал Webcalcio.

Отмечается, что зарплата 29-летнего бразильца в "Спартаке" составит €4,5 млн в год, итальянский клуб получит за своего футболиста €4 млн. Официально о сделке должно быть объявлено в первых числах января.

Луис Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.