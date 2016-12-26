"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Сандерлендом" со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дэйли Блинд (39-я минута), Златан Ибрагимович (82) и Генрих Мхитарян (86). У проигравших отличился Фабио Борини (90). Для "Манчестер Юнайтед" эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. Кроме того, манкунианцы не проигрывают 11 матчей кряду во всех турнирах.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 33 очка, "Сандерленд" с 14 очками идет 18-м.

В следующем матче МЮ на своем поле примет "Мидлсбро", "Сандерленд" в гостях сыграет с "Бернли". Обе встречи состоятся 31 декабря.

В другом матче "Вест Хэм" разгромил в гостях "Суонси" со счетом 4:1.