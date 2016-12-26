Благоустройство "Зенит-Арены" согласно новому контракту закончится 31 марта

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург заключил контракт на выполнение дополнительных работ по благоустройству в рамках сооружения "Приморского парка Победы" и стадиона "Зенит-Арена" стоимостью 952 млн 86 тысяч рублей. Об этом сообщает портал госзакупок.
Контракт был заключен 20 декабря. В материалах, опубликованных на сайте, значится, что под дополнительными работами подразумевается комплексное благоустройство западной части Крестовского острова с включением зоны первичного контроля для объекта "Проектирование и строительство футбольного стадиона в Западной части Крестовского острова с разборкой существующий конструкций стадиона им.Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25". Дата окончания исполнения контракта - 31 марта 2017 года.
Строительство стадиона на Крестовском острове сопровождают проблемы различного характера. Так, в начале ноября стадион посетила инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА), а потом в СМИ появилась информация, что организация осталась недовольна выкатным полем на арене. Позднее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что все проблемы с полем будут решены в январе 2017 года.
Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал. Помимо Санкт-Петербурга, игры Кубка конфедераций примут Москва, Сочи и Казань. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.