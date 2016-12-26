Генподрядчик и власти Петребурга ждут подписания акта о сдаче "Зенит-Арены"

Ученые сравнили знания российских и британских школьниковОбщество 26 декабря, 13:40
РЖД в 2016 г. закупили свыше 947 тыс. тонн рельсов - на 8,2% больше планаТранспорт 26 декабря, 13:39
ВЦИОМ: большинство россиян назвали Путина политиком годаПолитика 26 декабря, 13:34
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:16
Флаг Евросоюза был убран со здания резиденции президента МолдавииМеждународная панорама 26 декабря, 13:13
Андрей Лавров вошел в исполком Федерации гандбола РоссииСпорт 26 декабря, 13:12
СМИ сообщили о новых испытаниях китайского истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 26 декабря, 13:09
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154Общество 26 декабря, 13:06
Завод "Авиакор" передал следователям документы по Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга ожидают заключение о соответствии футбольного стадиона на Крестовском острове в течение понедельника. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего стройку.
"Мы ожидаем, что Ростехнадзор выдаст сегодня заключение о соответствии проекта, на основании которого можно будет подписать акт о вводе объекта в эксплуатацию", - сообщила собеседница агентства.
Как сообщили в Смольном, до конца года акт должен быть подписан, после чего начнется оформление стадиона в собственность города, а затем - передача управляющей компании.
Генподрядчик строительства компания "Метрострой" подтверждает, что подписание акта ожидается 26 декабря.
"У нас все работы завершены ровно в срок окончания контракта. Сегодня планируется подписание соответствующих документов. Дальше еще много работ по пуску-наладке, возможно, мы их и продолжим. Официальная церемония будет проводится, как и планировалось, весной, а сегодня сдаются строительно-монтажные работы", - сказал ТАСС представитель компании.