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Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано возможный переход в "Спартак" 27 декабря

Спорт
26 декабря, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Как сообщает Sky Sport Italia, встреча пройдет в Рио-де-Жанейро
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Луис Адриано

Луис Адриано

© EPA/GABRIELE PUTZU

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-президент итальянского футбольного клуба "Милан" Адриано Галлиани проведет встречу с агентом нападающего команды Луиса Адриано Гилмаром Велозом, в ходе которой планирует обсудить возможный трансфер форварда в российский "Спартак". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Встреча пройдет во вторник в Рио-де-Жанейро. Галлиани, как отмечает издание, планирует обсудить с агентом 29-летнего игрока все детали трансфера, включая сумму выкупа контракта и количество игрового времени, которое предоставят бразильцу в новой команде.

Ранее сообщалось, что "Спартак" достиг договоренности с "Миланом" относительно перехода Адриано, а сумма трансфера составит €4 млн, зарплата футболиста - 4,5 млн.

Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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