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Российские хоккеисты впервые с 2011 года начали молодежный ЧМ с поражения

Спорт
27 декабря, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В стартовом матче первенства мира, который проходит в Монреале и Торонто, россияне проиграли канадцам со счетом 3:5
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею впервые с 2011 года стартовала на молодежном чемпионате мира с поражения. В первом матче на турнире россияне проиграли команде Канады со счетом 3:5.

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В составе россиян шайбы забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).

В предыдущий раз сборная России до 20 лет не смогла победить в стартовом матче первенства мира в 2011 году на турнире в Баффало, когда уступила канадцам со счетом 3:6. В итоге россияне стали чемпионами, в финале обыграв тех же канадцев со счетом 5:3. Титул 2011 года является последним в истории сборной России.

На прошлогоднем первенстве в Хельсинки, россияне стартовали с победы в серии буллитов над сборной Чехии (2:1).

Молодежный чемпионат мира 2017 года проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января. Сборная России свой следующий матч проведет 28 декабря против команды Латвии (начало игры - 00:00 мск).

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