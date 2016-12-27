Россияне проиграли канадцам в стартовом матче на молодежном ЧМ по хоккею

На Аляске началось извержение вулкана Богослов, столб пепла достиг высоты 9 кмПроисшествия 27 декабря, 6:19
Мокрый снег, дождь и до двух градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 27 декабря, 6:09
Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-С1" прибыли в Западную СибирьАрмия и ОПК 27 декабря, 6:00
Забой более 100 тыс. кур и перепелок начался на юго-западе Японии из-за птичьего гриппаОбщество 27 декабря, 5:16
В рамках акции "Дети России - детям Сирии" доставлено 45 тонн новогодних подарковОбщество 27 декабря, 5:04
Буре и Фетисов вошли в первую пятерку лучшего состава в истории молодежных ЧМСпорт 27 декабря, 4:19
Хакер-подросток утверждает, что проник в базу данных визового центра РФ в СШАМеждународная панорама 27 декабря, 4:00
Комплексная тренировка войск связи прошла в Восточном военном округеАрмия и ОПК 27 декабря, 3:52
Трамп назвал состояние экономики США не столь безнадежным, как до выборовМеждународная панорама 27 декабря, 3:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею уступила команде Канады в своем стартовом матче на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Команда Валерия Брагина проиграла со счетом 3:5.
В составе россиян шайбы забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51). У канадцев отличились Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).
В следующем матче 28 декабря команда Брагина сыграет против сборной Латвии. Начало встречи - 00:00 мск. В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.
В стартовый день турнира шведы победили датчан (6:1), сборная Чехии обыграла команду Финляндии (2:1). В группе В американцы разгромили команду Латвии (6:1).