Россияне проиграли канадцам в стартовом матче на молодежном ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею уступила команде Канады в своем стартовом матче на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Команда Валерия Брагина проиграла со счетом 3:5.

В составе россиян шайбы забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51). У канадцев отличились Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).

В следующем матче 28 декабря команда Брагина сыграет против сборной Латвии. Начало встречи - 00:00 мск. В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.

В стартовый день турнира шведы победили датчан (6:1), сборная Чехии обыграла команду Финляндии (2:1). В группе В американцы разгромили команду Латвии (6:1).