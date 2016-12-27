Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне проиграли канадцам в стартовом матче на молодежном ЧМ по хоккею

Спорт
27 декабря, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Команда Валерия Брагина уступила со счетом 3:5
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею уступила команде Канады в своем стартовом матче на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Команда Валерия Брагина проиграла со счетом 3:5.

В составе россиян шайбы забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51). У канадцев отличились Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).

В следующем матче 28 декабря команда Брагина сыграет против сборной Латвии. Начало встречи - 00:00 мск. В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.

В стартовый день турнира шведы победили датчан (6:1), сборная Чехии обыграла команду Финляндии (2:1). В группе В американцы разгромили команду Латвии (6:1).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить на выборах
2
На западе Москвы трое полицейских ранены при задержании опасного преступника
3
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
4
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
5
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
6
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Порошенко утвердил бюджет Украины на 2017 год
Темы дня