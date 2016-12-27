Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: хоккеисты Канады показали агрессивную игру в матче молодежного ЧМ против россиян

Спорт
27 декабря, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Подопечные Доминика Дюшарма победили сборную России в стартовом матче турнира со счетом 5:3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная Канады по хоккею показала агрессивную игру с хорошим контролем шайбы в стартовом матче против команды России на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Такое мнение высказал главный тренер сборной Канады Доминик Дюшарм, слова которого приводит телеканал TSN.

Смотрите также
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею

Канадцы победили со счетом 5:3. Шайбы забросили Тайсон Йост (4-я минута), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44). Игроки сборной Канады нанесли 37 бросков в матче.

"Мы показали хорошую и агрессивную игру. Быстро проходили среднюю зону, получая свои шансы у ворот противника. Мы были достаточно агрессивны при отскоках шайбы от вратаря соперников", - сказал главный тренер после матча.

Молодежный чемпионат мира 2017 года проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января.

Сборная Канады свой следующий матч проведет 28 декабря против команды Словакии (начало игры - 04:00 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
2
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
3
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
4
Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить на выборах
5
На западе Москвы трое полицейских ранены при задержании опасного преступника
6
В Гоа самолет выкатился за пределы полосы, есть пострадавшие
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня