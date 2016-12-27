Тренер: хоккеисты Канады показали агрессивную игру в матче молодежного ЧМ против россиян

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная Канады по хоккею показала агрессивную игру с хорошим контролем шайбы в стартовом матче против команды России на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Такое мнение высказал главный тренер сборной Канады Доминик Дюшарм, слова которого приводит телеканал TSN.
Канадцы победили со счетом 5:3. Шайбы забросили Тайсон Йост (4-я минута), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44). Игроки сборной Канады нанесли 37 бросков в матче.
"Мы показали хорошую и агрессивную игру. Быстро проходили среднюю зону, получая свои шансы у ворот противника. Мы были достаточно агрессивны при отскоках шайбы от вратаря соперников", - сказал главный тренер после матча.
Молодежный чемпионат мира 2017 года проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января.
Сборная Канады свой следующий матч проведет 28 декабря против команды Словакии (начало игры - 04:00 мск).