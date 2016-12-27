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Эксперт: игровая дисциплина хоккеистов РФ повлияла на результат матча с канадцами

Спорт
27 декабря, 11:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Бывший главный тренер молодежной сборной России Герсонский считает, что по ходу турнира команда еще прибавит
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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Слабая игровая дисциплина российских хоккеистов повлияла на результат матча чемпионата мира среди молодежных команд с командой Канады. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер молодежной сборной России Сергей Герсонский.

Россияне в первом матче турнира в Торонто уступили канадцам со счетом 3:5. Три шайбы из пяти канадцы забили в большинстве.

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"Пока игра нашей сборной - это чистый лист бумаги, на котором мы сделали первый штрих, сейчас идет только становление команды. Сейчас все внимание на то, чтобы определиться, насколько сильны лидеры и остальные звенья, - сказал Герсонский. - Считаю, что наша дисциплина и удаления повлияли на результат. Все еще впереди, но и отступать нельзя, следующий соперник (команда Латвии) необходим для того, чтобы получить уверенность, и для этого надо сыграть очень строго и правильно, чтобы на следующий матч выйти психологически подготовленными".

По словам собеседника агентства, сборной России под руководством Валерия Брагина свойственно то, что команда набирает форму именно по ходу турнира.

"Команда Брагина часто начинает турнир с того, что не всегда выигрывает, а идет по нарастающей. Идет становление коллектива, еще немного они вместе, от игры к игре будет улучшение", - отметил он.

Россияне начнут матч с командой Латвии в ночь на 28 декабря в 00:00 мск.

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