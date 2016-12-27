Колобков вручил благодарности президента РФ представителям хоккейного сообщества России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков вручил государственные награды представителям хоккейного сообщества России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В этом году отмечается 70-летие отечественного хоккея. В связи с этим Минспортом и Федерацией хоккея России были организованы различные мероприятия.

Присутствующий на вручении наград президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поблагодарил Минспорт за внимание к развитию хоккея, в том числе женского и студенческого. "Имена Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия Харламова и других выдающихся отечественных хоккеистов и тренеров вошли в историю мирового спорта", - сказал он.

Награды получили советник президента ФХР Виктория Богданова, заместитель исполнительного директора ФХР Алексей Киреев, начальник управления ФХР Николай Урюпин, а также другие функционеры российского хоккея.