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Тренер "Атлетико" Симеоне продолжит работу с командой до окончания контракта

Спорт
27 декабря, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Контракт специалиста истекает летом 2018 года
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Диего Симеоне

Диего Симеоне

© EPA/Emilio Naranjo

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне продолжит работу с командой до конца срока контракта. Об этом сообщил генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин, слова которого приводит испанская газета As.

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Контракт специалиста истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что 46-летний аргентинец может покинуть "Атлетико" зимой.

"Симеоне будет работать с командой в этом и следующем сезоне", - сказал Марин.

Симеоне возглавил команду в 2011 году, с тех пор он выиграл с "Атлетико" чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также команда под его руководством дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Ранее он был признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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