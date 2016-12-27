Тренер "Атлетико" Симеоне продолжит работу с командой до окончания контракта

Алиханов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСеверо-Запад 27 декабря, 18:49
Агент: Луису Адриано нравится, как Каррера работает в "Спартаке"Спорт 27 декабря, 18:19
Бюджет ФК "Крылья Советов" на 2017 год составит 500 млн рублейСпорт 27 декабря, 18:16
"Анжи" объявил о необходимости продажи ведущих игроков в связи с финансовыми проблемамиСпорт 27 декабря, 17:52
Тренер "Атлетико" Симеоне продолжит работу с командой до окончания контрактаСпорт 27 декабря, 17:40
Источник: водолазы нашли часть второго двигателя и хвостовое оперение Ту-154Происшествия 27 декабря, 17:28
Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию аварии "Прогресса" до 30 декабряКосмос 27 декабря, 17:27
Расшифровка "черного ящика" разбившегося Ту-154 начнется во вторникПроисшествия 27 декабря, 17:24
Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне продолжит работу с командой до конца срока контракта. Об этом сообщил генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин, слова которого приводит испанская газета As.
Контракт специалиста истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что 46-летний аргентинец может покинуть "Атлетико" зимой.
"Симеоне будет работать с командой в этом и следующем сезоне", - сказал Марин.
Симеоне возглавил команду в 2011 году, с тех пор он выиграл с "Атлетико" чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также команда под его руководством дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Ранее он был признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).