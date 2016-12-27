Тренер "Атлетико" Симеоне продолжит работу с командой до окончания контракта

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне продолжит работу с командой до конца срока контракта. Об этом сообщил генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин, слова которого приводит испанская газета As.

Контракт специалиста истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что 46-летний аргентинец может покинуть "Атлетико" зимой.

"Симеоне будет работать с командой в этом и следующем сезоне", - сказал Марин.

Симеоне возглавил команду в 2011 году, с тех пор он выиграл с "Атлетико" чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Также команда под его руководством дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Ранее он был признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).