Капризов: хоккеисты РФ комфортно чувствовали себя в матче ЧМ с латвийцами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Игроки молодежной сборной России по хоккею чувствовали себя комфортно во втором матче на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Об этом рассказал капитан команды и автор первого хет-трика турнира Кирилл Капризов, слова которого приводит официальный сайт первенства.

Российская команда со счетом 9:1 разгромила сборную Латвии в своем втором поединке на чемпионате. Капризов набрал пять очков (3+2) по системе "гол+пас" и был признан лучшим хоккеистом матча.

"Прошлой ночью (после игры с канадцами) мы быстро вернулись в гостиницу, немного покушали и сразу легли спать, что позволило нам хорошо отдохнуть перед второй игрой. Сегодня мы чувствовали себя более комфортно, а когда стали забивать голы, то стало даже весело. Шайба хорошо перемещалась у нас, кроме того, нам сопутствовала удача", - сказал Капризов.

В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5. После двух игр на счету Капризова семь очков (4+3). В следующей встрече 29 декабря команда Валерия Брагина сыграет против сборной США.