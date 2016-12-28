Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заработав 800-е очко в карьере.

Малкин забросил первую шайбу своей команды в гостевом матче против "Нью-Джерси", сравняв счет - 1:1.

Для Малкина этот гол стал 15-м в текущем чемпионате, на его счету теперь 40 очков (15+25) по системе "гол+пас" в 36 матчах сезона-2016/17. Всего в 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ форвард набрал 800 очков (310 шайб + 490 результативных передач).

Нападающий "Питтсбурга" стал девятым представителем России, который смог достигнуть подобной отметки в регулярных чемпионатах НХЛ. Самым результативным россиянином в НХЛ является Сергей Федоров, набравший 1179 (483+696) в 1248 играх. 30-летний россиянин также стал четвертым подобным хоккеистом в истории клуба, до него этого успеха достигали Марио Лемье, Яромир Ягр и Сидни Кросби. Кроме того, Малкин стал 158-м игроком в истории НХЛ, который смог достигнуть отметки в 800 и более очков в регулярных чемпионатах.

Welcome to the 800 club, @malkin71_! pic.twitter.com/uosfBh5t5p — Pittsburgh Penguins (@penguins) 28 декабря 2016 г.

В следующем матче 28 декабря "Питтсбург" дома встретится с "Каролиной".