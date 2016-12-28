Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Спорт
28 декабря, 4:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ 30-летний форвард "Питтсбурга" набрал 800 очков (310 шайб + 490 результативных передач)
Материал из 1 страницы
Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заработав 800-е очко в карьере.

Малкин забросил первую шайбу своей команды в гостевом матче против "Нью-Джерси", сравняв счет - 1:1.

Для Малкина этот гол стал 15-м в текущем чемпионате, на его счету теперь 40 очков (15+25) по системе "гол+пас" в 36 матчах сезона-2016/17. Всего в 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ форвард набрал 800 очков (310 шайб + 490 результативных передач).

Нападающий "Питтсбурга" стал девятым представителем России, который смог достигнуть подобной отметки в регулярных чемпионатах НХЛ. Самым результативным россиянином в НХЛ является Сергей Федоров, набравший 1179 (483+696) в 1248 играх. 30-летний россиянин также стал четвертым подобным хоккеистом в истории клуба, до него этого успеха достигали Марио Лемье, Яромир Ягр и Сидни Кросби. Кроме того, Малкин стал 158-м игроком в истории НХЛ, который смог достигнуть отметки в 800 и более очков в регулярных чемпионатах.

В следующем матче 28 декабря "Питтсбург" дома встретится с "Каролиной".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
Абэ и Обама почтили память моряков линкора США, погибших при атаке на Перл-Харбор
4
Трамп усмотрел вину Обамы в поражении Клинтон на выборах в важнейших штатах
5
Рауль Кастро: экономика Кубы не движется в сторону капитализма
6
Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
7
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
Темы дня
Реклама