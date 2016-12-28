Канадцы победили сборную Словакии в матче молодежного ЧМ по хоккею

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады крупно победили команду Словакии со счетом 5:0 в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто. Канадцы одержали на турнире вторую победу подряд.
Шайбы в составе победителей забросили Джереми Лаузон (26-я минута), Тэйлор Рэддиш (31), Энтони Сирелли (33), Томас Кабо (37) и Майкл Маклеод (43).
В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.
В стартовой встрече на турнире канадцы обыграли сборную России со счетом 5:3. Следующий матч канадцы проведут 30 декабря против команды Латвии. Накануне сборная Словакии встретится с командой США.
Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.