Канадцы победили сборную Словакии в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады крупно победили команду Словакии со счетом 5:0 в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто. Канадцы одержали на турнире вторую победу подряд.

Шайбы в составе победителей забросили Джереми Лаузон (26-я минута), Тэйлор Рэддиш (31), Энтони Сирелли (33), Томас Кабо (37) и Майкл Маклеод (43).

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.

В стартовой встрече на турнире канадцы обыграли сборную России со счетом 5:3. Следующий матч канадцы проведут 30 декабря против команды Латвии. Накануне сборная Словакии встретится с командой США.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.