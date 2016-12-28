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Канадцы победили сборную Словакии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
28 декабря, 6:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Встреча в Торонто завершилась со счетом 5:0
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Хоккеисты молодежной сборной Канады

Хоккеисты молодежной сборной Канады

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады крупно победили команду Словакии со счетом 5:0 в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто. Канадцы одержали на турнире вторую победу подряд.

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Шайбы в составе победителей забросили Джереми Лаузон (26-я минута), Тэйлор Рэддиш (31), Энтони Сирелли (33), Томас Кабо (37) и Майкл Маклеод (43).

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии.

В стартовой встрече на турнире канадцы обыграли сборную России со счетом 5:3. Следующий матч канадцы проведут 30 декабря против команды Латвии. Накануне сборная Словакии встретится с командой США.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.

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