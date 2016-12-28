Кубок Шпенглера - 2017 может пройти с участием сборных в преддверии ОИ-2018

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Розыгрыш Кубка Шпенглера 2017 года может пройти с участием национальных сборных как этап подготовки к хоккейному турниру Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает портал Neue Zrcher Zeitung.

Отмечается, что участие хозяйки турнира - швейцарской сборной - будет подтверждено в ближайшее время, сборные России и Канады также выразили интерес к участию в Кубке Шпенглера - 2017. В случае, если вариант со сборными не будет реализован, организаторы турнира могут пригласить китайский клуб "Куньлунь", выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

К настоящему моменту еще не принято решение об участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде-2018. НХЛ даст ответ по этому вопросу в январе.

Кубок Шпенглера является старейшим в мире международным хоккейным турниром, который проводится с 1923 года. Турнир проводится в швейцарском Давосе в канун Нового года. Начиная с 1960-х годов в Давос стали приезжать советские клубы, первым отечественным победителем турнира стал столичный "Локомотив" в 1967 году.