Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава РУСАДА настаивает, что ее слова о допинге в РФ вырваны из контекста

Спорт
28 декабря, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ранее РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится об искажении журналистами слов руководителя агентства.
Материал из 1 страницы
© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слова об "институциональном сговоре" и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович в интервью американской газете The New York Times вырваны из контекста, во время часового интервью было много сказано о скандале, в том числе о преждевременности выводов. Об этом Анцелиович написала в социальной сети Facebook.

В среду издание опубликовало статью, в которой приведена цитата Анцелиович: "Это был институциональный сговор". При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. Позже РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится об искажении журналистами слов руководителя агентства.

"Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями/Спортивным арбитражным судом не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона. Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы", - написала Анцелиович.

Смотрите также
РУСАДА: слова Анцелиович о допинге в России были искажены и вырваны из контекста

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена 9 декабря представила вторую часть своего доклада. После обнародования все данные и доказательства были переданы Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям, которые начали расследования в отношении россиян. МОК уже объявил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Олимпиад 2010, 2012 и 2014 годов. Несколько международных соревнований в России после заявлений иностранных атлетов о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
2
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
3
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
4
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
5
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
6
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
7
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
Темы дня
Реклама