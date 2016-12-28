Глава РУСАДА настаивает, что ее слова о допинге в РФ вырваны из контекста

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слова об "институциональном сговоре" и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович в интервью американской газете The New York Times вырваны из контекста, во время часового интервью было много сказано о скандале, в том числе о преждевременности выводов. Об этом Анцелиович написала в социальной сети Facebook.

В среду издание опубликовало статью, в которой приведена цитата Анцелиович: "Это был институциональный сговор". При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. Позже РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится об искажении журналистами слов руководителя агентства.

"Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями/Спортивным арбитражным судом не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона. Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы", - написала Анцелиович.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена 9 декабря представила вторую часть своего доклада. После обнародования все данные и доказательства были переданы Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям, которые начали расследования в отношении россиян. МОК уже объявил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Олимпиад 2010, 2012 и 2014 годов. Несколько международных соревнований в России после заявлений иностранных атлетов о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.