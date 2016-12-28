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Инфантино: не стоит смешивать проблему допинга и проведение ЧМ-2018 в России

Спорт
28 декабря, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
По словам президента ФИФА, даже громкие допинговые скандалы не могут повлиять на проведение чемпионата мира
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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Не стоит смешивать проблему допинга в российском спорте и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Associated Press.

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"Я не думаю, что мы должны смешивать допинговые дела и организацию ЧМ-2018, даже в том случае, если это громкие дела, - сказал Инфантино. - Ведь чемпионат мира - это совершенно другая вещь".

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. В нем, в частности, говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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