Инфантино: не стоит смешивать проблему допинга и проведение ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Не стоит смешивать проблему допинга в российском спорте и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Associated Press.

"Я не думаю, что мы должны смешивать допинговые дела и организацию ЧМ-2018, даже в том случае, если это громкие дела, - сказал Инфантино. - Ведь чемпионат мира - это совершенно другая вещь".

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. В нем, в частности, говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.