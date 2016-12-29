"Сент-Луис" победил "Филадельфию" в НХЛ, Тарасенко и Проворов отдали по голевой передаче

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Сент-Луис" обыграл "Филадельфию" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры Владимир Тарасенко и Иван Проворов отдали по одной результативной передаче.

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Робби Фаббри (20-я, 56-я и 58-я минуты), Кевин Шаттенкирк (16), Дэвид Перрон (46) и Скотти Апшол (48). У "Филадельфии" отличились Уэйн Симмондс (4), Ник Казинс (25) и Брейден Шенн (45). Для Фаббри хет-трик в ворота "Филадельфии" стал первым в карьере.

Передача стала 23-й для Тарасенко в текущем чемпионате, теперь на счету 25-летнего лидера "Сент-Луиса" 39 очков (16 шайб + 23 передачи) в 36 матчах. Для 19-летнего защитника "Филадельфии" Проворова передача в матче стала 13-й за 37 поединков, в которых он набрал уже 16 очков (3+13).

Благодаря победе "Сент-Луис" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 36 матчах. "Филадельфия" идет на шестой строчке на Востоке, имея в активе 44 очка после 37 игр. В следующем матче в ночь на субботу "Сент-Луис" дома сыграет против "Нэшвилла", в тот же день "Филадельфия" в гостях встретится с "Сан-Хосе".

В параллельной встрече "Торонто" на выезде победил "Флориду" в серии послематчевых буллитов - 3:2.