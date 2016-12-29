ВФСО "Динамо" приняло предложение ВТБ о покупке 75% акций футбольного клуба

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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Всероссийское спортивно-физкультурное общество (ВФСО) "Динамо" приняло предложение банка ВТБ о покупке 74,99% акций футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль при условии подписания трехлетнего спонсорского договора между ВТБ и обществом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе общества.
Решение о покупке акций было принято на заседании президиума общества "Динамо" в четверг.
"Президиум центрального совета общества "Динамо" после детального и обстоятельного обсуждения принял единогласное решение принять предложение ПАО ВТБ о покупке 74,99% акций АО ФК "Динамо" за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом "Динамо" на три года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов", - рассказали в пресс-службе.