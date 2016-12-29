ФМБА: обновленный список запрещенных веществ WADA на 2017 год потенциально проблемный

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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Список веществ, запрещенный к употреблению Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2017 года, является потенциально проблемным и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже занимается исследованием отдельных препаратов. Об этом журналистам заявил глава ФМБА Владимир Уйба.
"В списке WADA на 2017 год есть потенциально проблемные вещества, и мы сейчас этим занимаемся, - сказал Уйба. - Даже не дождавшись ответа от WADA, сами занимаемся изучением свойств и выведением этих веществ из организма в срок, объявленный WADA. Через полгода этот препарат станет запрещенным: мы смотрим, действительно ли через полгода его не будет в организме".
Глава ФМБА не стал называть эти вещества. "Все это уже через полгода мы будем докладывать WADA как самостоятельное исследование. О каких веществах идет речь? Пока оставим это за кадром", - добавил Уйба.