Глава ФМБА: Россия потратила на исследования мельдония более 60 млн руб.

Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в СирииПолитика 29 декабря, 14:28
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе ФрязиноФото 29 декабря, 14:11
За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменовСпорт 29 декабря, 14:00
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:57
Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствииСпорт 29 декабря, 13:55
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:53
Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспалОбщество 29 декабря, 13:52
Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивнымиСпорт 29 декабря, 13:47
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 январяКосмос 29 декабря, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /Корр.ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия потратила на исследования запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества мельдония более 60 млн рублей. Об этом заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.
"Список является проблемным. И мы сейчас говорим WADA: давайте мы по каждому отдельному препарату будем проводить исследования. Ведь идея не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы препарат не был отнесен к допингу и все спортсмены мира его принимали. Мы говорим это с тем, чтобы снова не создавать эти вымышленные допинг-скандалы", - сказал Уйба.
"Кстати, это очень затратное мероприятие. Исследования по мельдонию стране стоят более 60 миллионов рублей", - добавил глава ФМБА.