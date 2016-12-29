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Глава ФМБА: Россия потратила на исследования мельдония более 60 млн руб.

Спорт
29 декабря, 13:10 дата обновления: 29 декабря, 13:28 UTC+3 МОСКВА декабря. /Корр.ТАСС, Екатерина Мухлынина
Владимир Уйба озвучил сумму, потраченную на исследования запрещенного вещества
Материал из 1 страницы
мельдоний

мельдоний

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр.ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия потратила на исследования запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества мельдония более 60 млн рублей. Об этом заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

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Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.

"Список является проблемным. И мы сейчас говорим WADA: давайте мы по каждому отдельному препарату будем проводить исследования. Ведь идея не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы препарат не был отнесен к допингу и все спортсмены мира его принимали. Мы говорим это с тем, чтобы снова не создавать эти вымышленные допинг-скандалы", - сказал Уйба.

"Кстати, это очень затратное мероприятие. Исследования по мельдонию стране стоят более 60 миллионов рублей", - добавил глава ФМБА.

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