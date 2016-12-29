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ФМБА продолжит ведение индивидуальных программ подготовки олимпийцев

Спорт
29 декабря, 12:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Ранее ФМБА разработала индивидуальные программы подготовки спортсменов к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
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Владимир Уйба

Владимир Уйба

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) продолжит заниматься разработкой и ведением индивидуальных программ подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Владимир Уйба.

Ранее сообщалось, что ФМБА разработала индивидуальные программы подготовки спортсменов к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

"После этой Олимпиады мы проанализировали итоги, - сказал Уйба. - Несмотря на жесткий подход, поставили себе твердую четверку с плюсом. Основная идея индивидуальных программ заключалась в разработке адаптационных программ, поскольку Бразилия - это другая климатическая зона. Это было сделало правильно, наши спортсмены не получили адаптационные провалы, и это путь для дальнейшей работы - только персонифицированная медицина", - добавил он.

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По словам главы ФМБА, при составлении индивидуальных программ подготовки олимпийцев агентство пользуется отработанными схемами. "Топовых спортсменов нельзя вести на универсальных схемах, - подчеркнул глава ФМБА. - К 2012 году мы составили эти программы, они открыты, и мы делимся ими с коллегами. Ничего нового мы не придумываем, это персонифицированный подход, подход с учетом индивидуальных особенностей организма спортсменов".

"В Рио сборная России заняла почетнейшее четвертое место, обезглавленная команда без двух медалеемких федераций - легкой и тяжелой атлетики. Это победа, которую вряд ли могут переварить наши коллеги", - подытожил Уйба.

Сборная России, выступавшая в существенно сокращенном составе на Играх-2016 в связи с дисквалификацией многих спортсменов, завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских спортсменов. По общему числу наград россияне пропустили вперед только спортсменов из США, Великобритании и Китая.

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