Симонян: cомнений во вводе "Зенит-Арены" в эксплуатацию в 2016 году не было

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сомнений в том, что футбольный стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет введен в эксплуатацию в срок, не было. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Разрешение на ввод арены в эксплуатацию было выдано в четверг.

"Можно это все описать двумя словами: "Слава Богу!". Я был уверен, что достроят, не исключаю, что кое-кто из руководителей по строительству получил хорошее внушение. Разумеется, были брошены все силы и средства, так что сомнений, когда сдадут в эксплуатацию, не было. Остается только радоваться этому событию, так что всем строителям надо будет поднять бокалы за новый комплекс", - сказал Симонян.

Стадион в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира - 2018 и чемпионата Европы - 2020.