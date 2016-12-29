"Лестер" может приобрести футболиста "Сассуоло" Ачерби за €10 млн

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Лестер" намерен приобрести защитника "Сассуоло" Франческо Ачерби за €10 млн. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.
Переход защитника, контракт которого с "Сассуоло" заканчивается в 2018 году, может состояться уже в январе.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера хочет видеть в своей команде Ачерби.
Ачерби выступает за "Сассуоло" с 2013 года, до этого являлся игроком "Милана", за который провел шесть игр. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.