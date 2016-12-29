Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лестер" может приобрести футболиста "Сассуоло" Ачерби за €10 млн

Спорт
29 декабря, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера хочет видеть в своей команде Ачерби
Материал из 1 страницы
Франческо Ачерби

Франческо Ачерби

© EPA/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Лестер" намерен приобрести защитника "Сассуоло" Франческо Ачерби за €10 млн. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

Переход защитника, контракт которого с "Сассуоло" заканчивается в 2018 году, может состояться уже в январе.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера хочет видеть в своей команде Ачерби.

Ачерби выступает за "Сассуоло" с 2013 года, до этого являлся игроком "Милана", за который провел шесть игр. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Смотрите также
Франческо Ачерби
"Спартак" намерен приобрести футболиста "Сассуоло" Ачерби

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
СК принял к производству дело о смерти женщины в Москве после инъекции лидокаина
3
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
4
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
5
Путин подписал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным
6
Медведев утвердил перечень жизненно-необходимых лекарств на 2017 год
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама