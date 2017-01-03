Лыжник Устюгов не верил в победу в скиатлоне на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов не верил, что сможет одержать победу в скиатлоне в рамках многодневки "Тур де Ски". Об этом спортсмен сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Мужской скиатлон на 20 км в рамках "Тур де Ски" состоялся во вторник, Устюгов победил с результатом 48 минут 40,4 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третье - швейцарец Дарио Колонья.

"Очень хотел выиграть, но по началу гонки не думал, что мне удастся одержать победу, потому что классическая часть далась очень тяжело, - сказал Устюгов. - На коньковой части я шел и думал, как бы мне остаться в десятке, но на последнем подъеме, когда сделали первый рывок, я не смог его поддержать в полную силу, но когда темп упал, я начал атаковать".

Устюгов, который также выиграл два предыдущих этапа, возглавляет общий зачет гонки. Он также стал первым лыжником в истории "Тур де Ски", кто сумел одержать победу в трех первых мужских гонках.

Программа "Тур де Ски" продолжится 4 января женской и мужской гонками преследования свободным стилем.