Лыжник Устюгов заявил, что готов подраться на трассе в случае необходимости

Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой заводЭкономика и бизнес 4 января, 3:02
Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератакМеждународная панорама 4 января, 2:56
Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставкуСпорт 4 января, 2:30
Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФМеждународная панорама 4 января, 2:14
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 летКультура 4 января, 1:55
Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террористаМеждународная панорама 4 января, 1:14
Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присягеОбщество 4 января, 1:08
НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 годаСпорт 4 января, 1:06
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропортуПроисшествия 4 января, 0:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов готов подраться в ходе гонки в случае необходимости. Об этом спортсмен сообщил в интервью VG.
Устюгов во вторник одержал победу в скиатлоне в рамках многодневки "Тур де Ски". В процессе гонки у россиянина возник конфликт со шведом Маркусом Хельнером, после чего спортсмены начали бить друг друга лыжными палками.
"Хельнер был очень зол, как и я, он что-то сказал мне по-английски, но я не понял его, - сказал Устюгов. - Первый раз я повернулся к нему, сказал, но он не прекратил, продолжил бить меня, и я ударил его в ответ. Я не такой человек, которого можно бить. Могу остановиться и подраться на трассе, если это нужно".
Данная победа стала для Устюгова третьей подряд в рамках соревнований, он стал первым лыжником в истории "Тур де Ски", кому удавалось выиграть три стартовые гонки. Он занимает первое место в общем зачете после трех этапов.