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Шляхтин: IAAF отказалась предоставить ВФЛА фамилии фигурантов доклада Макларена

Спорт
3 января, 21:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Ранее сообщалось, что IAAF получила от комиссии Макларена фамилии около 200 россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил
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© AP Photo/Felipe Dana, File

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась предоставить Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) фамилии российских легкоатлетов, значившихся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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Во вторник ИААФ опубликовала критерии индивидуального допуска россиян к международным стартам. Также в пресс-релизе организации сообщалось, что IAAF получила от комиссии Макларена фамилии около 200 россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

"Мы делали запрос 20 декабря, просили дать нам списки по докладу Макларена, нам ответили, что это внутреннее расследование IAAF, и списки спортсменов нам не предоставят. По сути, нам тактично отказали. Поэтому фамилии этих 200 легкоатлетов ВФЛА до сих пор не известны", - сказал Шляхтин.

Независимая комиссия WADA 9 декабря представила вторую часть своего доклада. После обнародования все данные и доказательства были переданы Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям, которые начали расследования в отношении россиян. МОК уже объявил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Олимпиад 2010, 2012 и 2014 годов. Несколько международных соревнований в России после заявлений иностранных атлетов о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.

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