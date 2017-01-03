Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Витсель уверен, что "Зенит" станет чемпионом России в текущем сезоне

Спорт
3 января, 22:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Во вторник "Зенит" объявил о переходе 27-летнего полузащитник в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
Материал из 1 страницы
Аксель Витсель

Аксель Витсель

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" станет чемпионом России в сезоне-2016/17. Такое мнение выразил бывший полузащитник команды бельгиец Аксель Витсель, слова которого приводит его официальный сайт.

Смотрите также
Аксель Витсель
"Зенит" подтвердил переход Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Во вторник "Зенит" объявил о переходе 27-летнего Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации ТАСС, зарплата игрока в новой команде составит €25 млн в год, сумма трансфера - €7 млн плюс бонусы.

"После четырех с половиной лет в России для меня пришло время двигаться дальше, - говорится в сообщении. - Я хотел бы поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти прекрасные воспоминания. Горжусь тем, что являюсь частью истории "Зенита", я на 100 процентов уверен, что ребята станут чемпионами России в текущем году. Теперь я с нетерпением жду прибытия в "Тяньцзинь", чтобы начать свое новое приключение в Китае".

Витсель выступал за "Зенит" с 2012 года, в составе российской команды он выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
10
Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею
8
"Зенит-Арену" ввели в эксплуатацию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП
2
СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками
3
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет
4
Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ
5
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
6
Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"
7
Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
Темы дня
Реклама