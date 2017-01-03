Витсель уверен, что "Зенит" станет чемпионом России в текущем сезоне

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" станет чемпионом России в сезоне-2016/17. Такое мнение выразил бывший полузащитник команды бельгиец Аксель Витсель, слова которого приводит его официальный сайт.
Во вторник "Зенит" объявил о переходе 27-летнего Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации ТАСС, зарплата игрока в новой команде составит €25 млн в год, сумма трансфера - €7 млн плюс бонусы.
"После четырех с половиной лет в России для меня пришло время двигаться дальше, - говорится в сообщении. - Я хотел бы поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти прекрасные воспоминания. Горжусь тем, что являюсь частью истории "Зенита", я на 100 процентов уверен, что ребята станут чемпионами России в текущем году. Теперь я с нетерпением жду прибытия в "Тяньцзинь", чтобы начать свое новое приключение в Китае".
Витсель выступал за "Зенит" с 2012 года, в составе российской команды он выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.