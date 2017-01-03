Допинг-проба "Б" боксера Поветкина будет вскрыта 5 января в Лос-Анджелесе

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта 5 января в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал Fightnews.
Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС о том, что компания отправила запрос на вскрытие допинг-пробы "Б".
"Вскрытие образца "Б" планируется провести 5 января в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении.
В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.