Устюгов считает, что занял второе место в масс-старте "Тур де Ски" благодаря партнерам

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов считает, что ему удалось занять второе место в масс- старте на шестом этапе многодневки "Тур де Ски" благодаря партнерам по команде. Слова спортсмена приводит норвежская газета VG.
Гонка состоялась в субботу, первым к финишу пришел норвежец Мартин Сундбю, Устюгов уступил победителю 2,2 секунды.
"Я хочу поблагодарить товарищей по команде, они очень помогли мне сегодня, - сказал Устюгов. - Я думаю, что один из них мог выиграть, если бы не стал мне помогать".
Устюгов благодаря данному результату сохранил лидерство в общем зачете. "Тур де Ски" завершится 8 января.