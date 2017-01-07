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Сундбю: только чудо может помочь мне опередить Устюгова на "Тур де Ски"

Спорт
7 января, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Перед последним этапом в общем зачете многодневки лидирует Устюгов, опережающий норвежца на 1 минуту 11,9 секунд
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Мартин Йонсруд Сундбю

Мартин Йонсруд Сундбю

© EPA/ANGELIKA WARMUTH

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю заявил, что для победы в многодневной лыжной гонке "Тур де Ски" ему необходимо чудо. Слова спортсмена приводит норвежская газета VG.

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Перед последним этапом в общем зачете многодневки лидирует россиянин Сергей Устюгов, опережающий Сундбю на 1 минуту 11,9 секунд.

"Одна минута и 12 секунд это очень много, и он (Устюгов) находится в фантастической форме, - сказал Сундбю. - Что я должен сказать? Я буду стараться. Я не собираюсь довольствоваться вторым местом и пойду за победой".

"Невозможно себе представить, что мне удастся опередить его, но я буду стараться. Я должен пройти фантастическую гонку, и, вероятно, также все зависит от удачи. Я вижу в этом гигантский вызов. Мне нужно чудо", - добавил норвежец.

"Тур де Ски" завершится 8 января в итальянском Валь-ди-Фьемме традиционной девятикилометровой гонкой преследования с подъемом в гору.

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