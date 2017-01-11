Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девятый этап ралли-рейда "Дакар" отменен из-за схода оползня

Спорт
11 января, 1:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
Участники организованно переедут в Чилесито, где 12 января будет дан старт 10-му этапу гонки
Материал из 1 страницы
Механик одной из команд под проливным дождем во время "Дакара"-2017

Механик одной из команд под проливным дождем во время "Дакара"-2017

© EPA/DAVID FERNANDEZ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организаторы ралли-рейда "Дакар" приняли решение отменить девятый этап гонки из-за последствий оползня в Аргентине. Об этом сообщает АФП со ссылкой на пресс-службу ралли-марафона.

Смотрите также
Российский гонщик Сергей Карякин
Карякин стал вторым на восьмом этапе ралли "Дакар" в зачете квадроциклов

Отмечается, что "гигантский оползень" был вызван обильными штормовыми дождями и ветрами. Длина спецучастка девятого этапа между аргентинскими городами Сальта и Чилесито составляет 406 км. Десятый этап между городами Чилесито и Сан-Хуан стартует 12 января.

"Завтра (11 января) все участники организованно переедут в Чилесито, где будет дан старт 10-му этапу ралли-рейда", - говорится в сообщении организаторов.

Ранее из-за дождей был в три раза сокращен пятый этап "Дакара", шестой вообще отменен, а седьмой этап был сокращен вдвое.

"Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
16
Поражение в лотерее: российские хоккеисты уступили в полуфинале молодежного ЧМ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама