Девятый этап ралли-рейда "Дакар" отменен из-за схода оползня

Механик одной из команд под проливным дождем во время "Дакара"-2017 © EPA/DAVID FERNANDEZ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организаторы ралли-рейда "Дакар" приняли решение отменить девятый этап гонки из-за последствий оползня в Аргентине. Об этом сообщает АФП со ссылкой на пресс-службу ралли-марафона.

Отмечается, что "гигантский оползень" был вызван обильными штормовыми дождями и ветрами. Длина спецучастка девятого этапа между аргентинскими городами Сальта и Чилесито составляет 406 км. Десятый этап между городами Чилесито и Сан-Хуан стартует 12 января.

"Завтра (11 января) все участники организованно переедут в Чилесито, где будет дан старт 10-му этапу ралли-рейда", - говорится в сообщении организаторов.

Ранее из-за дождей был в три раза сокращен пятый этап "Дакара", шестой вообще отменен, а седьмой этап был сокращен вдвое.

"Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.