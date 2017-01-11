Девятый этап ралли-рейда "Дакар" отменен из-за схода оползня

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организаторы ралли-рейда "Дакар" приняли решение отменить девятый этап гонки из-за последствий оползня в Аргентине. Об этом сообщает АФП со ссылкой на пресс-службу ралли-марафона.
Отмечается, что "гигантский оползень" был вызван обильными штормовыми дождями и ветрами. Длина спецучастка девятого этапа между аргентинскими городами Сальта и Чилесито составляет 406 км. Десятый этап между городами Чилесито и Сан-Хуан стартует 12 января.
"Завтра (11 января) все участники организованно переедут в Чилесито, где будет дан старт 10-му этапу ралли-рейда", - говорится в сообщении организаторов.
Ранее из-за дождей был в три раза сокращен пятый этап "Дакара", шестой вообще отменен, а седьмой этап был сокращен вдвое.
"Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.