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Экипаж Маганова вышел на третье место в общем зачете багги на ралли "Дакар"

Спорт
11 января, 4:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
Россияне Равиль Маганов и Кирилл Шубин на "Полярисе" заняли третье место на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете багги
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Российский экипаж Равиль Маганов и Кирилл Шубин

Российский экипаж Равиль Маганов и Кирилл Шубин

© EPA/DAVID FERNANDEZ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Равиль Маганов и Кирилл Шубин на "Полярисе" заняли третье место на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете багги. Российский экипаж прошел спецучасток длиной 246 км за 6 часов 51 минуту 1 секунду, отстав от победителя на 20 минут и 46 секунд.

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Победителем этапа стал китайский экипаж "Поляриса" под управлением Ли Дуншэна (6:30.15), второе место занял еще один "Полярис" китайского гонщика Ван Фуцзяна (отставание 43.42). В общем зачете экипаж Маганова поднялся на третью строчку (+4:59.33). Лидирует бразилец Леандро Торрес также на "Полярисе" (общее время 36:07.48), вторым идет китайский экипаж Ли Дуншэна (+1:35.12).

Француз Себастьен Леб ("Пежо") стал победителем восьмого этапа в зачете внедорожников, пройдя дистанцию за 4 часа 11 минут и 2 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Стефан Петрансель на "Пежо" (+3.35), третьим - француз Сириль Депрэ также на "Пежо" (+5.13). В общем зачете Леб опередил Петранселя после очередного этапа. Петрансель отстает на 1 минуту и 38 секнд, третьим идет экипаж Депре (+17.17).  

Ранее стало известно, что девятый этап ралли-рейда отменен из-за "гигантского оползня", который существенно осложнил прохождение трассы между аргентинскими городами Сальто и Чилесито. Все участники гонки в среду отправятся в Чилесито, где будет дан старт 10-му этапу.

"Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

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