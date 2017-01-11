Экипажи "КамАЗ-мастер" выберут альтернативный путь для объезда оползня на ралли "Дакар"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Экипажи автомобилей российской команды "КамАЗ-мастер" выберут альтернативный путь, чтобы объехать размытую оползнем трассу и добраться до города Сальта, где будет дан старт 10-му этапу ралли-рейда "Дакар". Об этом сообщает пресс-служба "КамАЗ-мастер" со ссылкой на руководителя команды Владимира Чагина.

Ранее организаторы ралли приняли решение отменить девятый этап из-за последствий крупного оползня в Аргентине. Массивный оползень был вызван обильными штормовыми ливнями и сделал невозможным проведение гонки между городами Сальта и Чилесито. В официальном релизе сообщается, что из-за оползня примерно на 160-м километре была размыта дорога ведущая в Сальту, в провинции Жужуй эвакуировано около 1000 человек. Также сообщается о двух погибших от стихии местных жителях.

За 40 километров до Сальты был организован дополнительный бивуак гонки. Большинство участников на внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах смогут добраться до него по альтернативному маршруту через Сан Антонио де лос Кобрес проехав дополнительно около 200 км. Грузовые автомобили не допущены к проезду по этому объездному маршруту.

Руководитель команды "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин сообщил, что по договоренности с организаторами российские автомобили выберут другой альтернативный объездной путь, чтобы добраться до Сальты. Тяжелые внедорожные грузовики технической поддержки команды будут страховать остальные транспортные средства "КамАЗ-мастера" при движении по этому маршруту.

10 января будет посвящен переброске каравана гонки в Чилесито, для того, чтобы гонка была продолжена на 10-м этапе по маршруту Чилесито - Сан-Хуан. Ранее из-за дождей был в три раза сокращен пятый этап "Дакара", шестой был также отменен, а седьмой этап был сокращен вдвое.

"Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. После восьмого этапа в общем зачете грузовиков на первом месте идет экипаж "КамАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова (17:52.20). Вторым идет автомобиль Эдуарда Николаева (+1.46), третьим - экипаж голландца Жерара де Роя на "Ивеко" (+2.20).