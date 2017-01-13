Бобслеистки Сергеева и Кочержова завоевали серебро ЧЕ в двойках

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ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 13 января. /ТАСС/. Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли второе место на чемпионате Европы по бобслею, который стартовал в пятницу в немецком Винтерберге. Их результат по сумме двух попыток - 1 минута 55,02 секунды.
Первое место заняли представительницы Германии Мариама Джаманка и Анника Дразек (1.54,50). Третье место осталось за австрийским экипажем Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1.55,60). Четвертыми стали россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева (1.55,70).
Сергеева и Кочержова принесли России первую медаль чемпионатов Европы в женских соревнованиях.
Чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, на котором, кроме представительниц европейского континента, выступают также спортсменки из стран Северной Америки и Азии.
На этапе Кубка мира победили американки Элана Майерс Тэйлор и Кехри Джонс (1.54,43). Вторыми стали Джаманка иДразек, третьими - еще одни представительницы США Джейми Греубель Поузер и Айя Эванс (1.54,67). Сергеева и Кочержова по итогам этапа Кубка мира в Винтерберге заняли четвертое место, Родионова и Шокшуева - седьмое.
Следующий этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет 20-22 января в швейцарском Санкт-Морице. Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.