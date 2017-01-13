Бобслеистка Сергеева призналась, что не задумывалась о медалях чемпионата Европы

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ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 13 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, которая вместе с Анастасией Кочержевой в пятницу завоевала серебро чемпионата Европы, призналась, что не думала о том, что может стать призером соревнований. Об этом она сообщила ТАСС.
Сергеева и Кочержова принесли России первую медаль чемпионата Европы в женских соревнованиях.
"Когда я выходила на старт, то не думала о том, что могу стать призером чемпионата Европы, - сказала Сергеева. - Моей задачей было - очень четко проехать оба заезда, и я рада, что мне это удалось. Раньше у меня были проблемы со второй попыткой, которая удавалась хуже первой. Но сегодня у меня все получилось".
"Почему нам удалось взойти на пьедестал европейского чемпионата? Упорная работа на тренировках не пропала даром. Я благодарна всем своим тренерам - и тем, которые работали со мной в прошлые годы, и тем, кто мне помогает сейчас", - призналась серебряный призер ЧЕ-2017.
Первое место в женских соревнованиях на чемпионате Европы заняли представительницы Германии Мариама Джаманка и Анника Дразек, третье место осталось за австрийским экипажем Кристина Хенгстер/Дженнифер Онасаня, четвертыми стали россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева.