Бобслеистка Сергеева призналась, что не задумывалась о медалях чемпионата Европы

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 13 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, которая вместе с Анастасией Кочержевой в пятницу завоевала серебро чемпионата Европы, призналась, что не думала о том, что может стать призером соревнований. Об этом она сообщила ТАСС.

Сергеева и Кочержова принесли России первую медаль чемпионата Европы в женских соревнованиях.

"Когда я выходила на старт, то не думала о том, что могу стать призером чемпионата Европы, - сказала Сергеева. - Моей задачей было - очень четко проехать оба заезда, и я рада, что мне это удалось. Раньше у меня были проблемы со второй попыткой, которая удавалась хуже первой. Но сегодня у меня все получилось".

"Почему нам удалось взойти на пьедестал европейского чемпионата? Упорная работа на тренировках не пропала даром. Я благодарна всем своим тренерам - и тем, которые работали со мной в прошлые годы, и тем, кто мне помогает сейчас", - призналась серебряный призер ЧЕ-2017.

Первое место в женских соревнованиях на чемпионате Европы заняли представительницы Германии Мариама Джаманка и Анника Дразек, третье место осталось за австрийским экипажем Кристина Хенгстер/Дженнифер Онасаня, четвертыми стали россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева.