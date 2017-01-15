Зубков: снег помешал россиянам показать высокий результат на ЧЕ по бобслею и скелетону

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 15 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России на чемпионате Европы по бобслею и скелетону в немецком Винтерберге, учитывая погодные условия, показала достойный результат. Как заметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, если бы соревнования проходили в бесснежную погоду, то медалей у отечественных спортсменов было бы больше.

Сборная России в медальном зачете ЧЕ заняла четвертое место - в активе у команды серебряная медаль, завоеванная бобслеистками Надеждой Сергеевой и Анастасией Кочержовой, а также бронза олимпийского чемпиона 2014 года по скелетону Александра Третьякова. Первое место заняли представители Германии (4-2-1), второе место - у команды Латвии (1-1-1), третьими стали австрийцы (0-1-2).

"Наша команда в Винтерберге выступила достойно, - считает Зубков. - Следует, конечно выделить наших серебряных бобслеисток и Александра Третьякова, занявшего третье место в очень непростых условиях. Теперь нам нужно еще больше работать на тренировках, чтобы улучшить свои результаты".

"Очень обидно, но в распределение медалей этого турнира вмешалась погода, - продолжил собеседник ТАСС. - Вспомните первый заезд бобов-четверок. Первые пять экипажей стартовали по чистому льду, а потом повалил снег, из-за которого пошли большие отставания. Касьянов сделал все от себя зависящее, но остановился в шаге от медалей. Ему нужно еще больше работать над стартом, чтобы меньше зависеть от погоды".

Глава федерации уверен, что нечищеная трасса Винтерберга помешала достойно выступить и бронзовому призеру ЧМ-2016 Елене Никитиной. "Я видел эту гонку - после десяти спортсменок снег вообще перестали убирать, - отметил Зубков. - Лена, славящаяся самым быстрым разгоном, на этот раз в этом компоненте оказалась только 11-й, что еще говорить после этого? Нереально догонять, имея такое отставание при разгоне".

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля в немецком Кенигзее.