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На высоте: россияне завоевали пять медалей на домашнем этапе Кубка мира по натурбану

Спорт
15 января, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
В соревнованиях в Москве приняли участие более 60 спортсменов из 11 стран
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира по скоростному спуску на санях на естественной трассе - натурбану - завершился в воскресенье в Москве. В соревнованиях, которые прошли на Воробьевых горах, приняли участие более 60 спортсменов из 11 стран.

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Натурбан имеет принципиальное отличие от традиционного санного спорта - спортсмены должны самостоятельно управлять санями при помощи рук и ног, кроме того, он гораздо более опасен для атлетов, так как всегда существует риск вылететь с трассы, не справившись с управлением. Натурбан не является олимпийским видом спорта, в 2000-е годы Международная федерация санного спорта добивалась его включения в программу зимних Игр, но получила отказ из-за низкой популярности.

На домашнем этапе россияне сумели завоевать пять медалей: две золотых - Павел Поршнев с Иваном Лазаревым в соревнованиях двоек и Александр Егоров с Петром Поповым в гонке преследования в заездах двоек; две серебряных - Егоров с Поповым в соревнованиях двоек и Алексей Мартьянов с Иваном Родиным в преследовании в заездах двоек; одну бронзовую - Егоров в гонке преследования у мужчин в одиночных заездах. Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт по итогам соревнований заявила, что "очень счастлива и гордится спортсменами".

Саночники удостоились похвалы и от старшего тренера национальной команды Андрея Кныра, который остался доволен выступлением своих подопечных, но считает, что спортсменам не хватило тренировок на трассе в Москве для улучшения результатов. "Если бы провели хотя бы одну тренировку здесь, то результат был бы еще лучше", - сказал Кныр.

Организация на высочайшем уровне

Глава ФССР Наталия Гарт отметила, что этап прошел "как по маслу". Только приятные впечатления остались и у президента Международной федерации санного спорта Йозефа Фендта, который подчеркнул, что соревнования были организованы на высочайшем уровне. Не остались в стороне и спортсмены, к примеру, чемпион Европы 2016 года итальянец Флориан Клара заявил, что "всегда с большим удовольствием приезжает в Москву и вообще в Россию".

Лучший результат в сезоне

На этапе в Москве россиянин Александр Егоров показал свой лучший результат в этом сезоне. В общей сложности он завоевал три медали: золото и серебро вместе с Поповым в двойках, и бронзовую медаль в гонке преследования в одиночных заездах. Сам спортсмен, комментируя свой успех, отметил, что "очень счастлив показать свой лучший результат именно в Москве".

В общем зачете Кубка мира после домашнего этапа россиянин поднялся с шестого места на четвертое.

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