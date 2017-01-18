Конькобежец Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте конькобежец Павел Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Дмитрий Дорофеев.

"Был сложный период у Павла после этой истории с мельдонием, мы недобрали на подготовительном этапе. Было у него подвижное состояние, но сезон показал, что мы не готовы, - сказал Дорофеев. - Пошла череда травм, по приезду у него случилась пара бытовых травм, не касающихся спорта. Потом заболел, ну и фактически второй этап соревновательного периода он пропустил, поэтому мы решили не выступать на обоих чемпионатах мира".

По мнению Дорофеева, Кулижникову было бы сложно набрать форму в течение трех недель до чемпионата мира в Южной Корее.

"Так сложилось, что он фактически пропустил подготовку к чемпионату России, после Нового года на чемпионате Европы не выступал. На сегодня осталось три недели до первенства мира, и он просто физически не успевает набрать форму, учитывая, что старт в Южной Корее, а потом без заезда домой будет перелет в Калгари. Будучи неуверенным, что Павел находится в своей абсолютной форме, не стоило его еще загонять, что могло повредить его психологическому состоянию. Все-таки мы привыкли видеть его на пьедестале, что он штампует один результат за другим", - отметил он.

Дорофеев отметил, что Кулижников может выступить в конце сезона в финале Кубка мира. "Он сейчас пропустит этап Кубка мира в Берлине, но в зачете идет одним из первых, поэтому постараемся с заделом на следующий сезон пробежать. Если я увижу, что он неполностью готов, рисковать не будем, все будет зависеть по факту. В любом случае олимпийские цели никто не отменял, могу заверить, что Кулижников будет тем Кулижниковым, которого все привыкли видеть", - подчеркнул тренер.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет на олимпийском катке в южнокорейском Канныне 9-12 февраля, а мировое первенство в спринте - в канадском Калгари 25-26 февраля.