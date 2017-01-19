Сорокина: девушки заслужили право участвовать в мастер-шоу Матча звезд КХЛ

УФА, 19 января. /ТАСС/. Вратарь санкт-петербургского "Динамо" и сборной России Мария Сорокина считает, что девушки достойны права принять участие в мастер-шоу Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение она высказала журналистам.

В четверг состоялся первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги. Команда Запада одержала победу над сборной Востока со счетом 4:0. Ранее вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский не исключил, что лига в будущем может рассмотреть вопрос участия девушек в Матче звезд.

"Я считаю, что на следующий Матч звезд КХЛ нужно пригласить девочек, потому что мы заслужили шанс поиграть с нашими коллегами, поучиться у них. Такой возможности кроме Матча звезд у нас не будет, - сказала Сорокина. - Было бы справедливо взять несколько самых мастеровитых девчонок на мастер-шоу, кто бы смог дать фору нашим мужчинам. Мне было бы интересно пообщаться и поработать с моими коллегами - вратарями, узнать у них какие-нибудь "фишки".