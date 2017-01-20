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Variety: фильм "Икар" задумывался как рассказ о применении допинга режиссером Фогелем

Спорт
20 января, 19:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Как утверждается в материале Variety, более удивительным откровением стали не химические препараты, а истории, которые доносил Григорий Родченков до Фогеля
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© AP Photo/Matt Dunham

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фильм "Икар", в создании которого принимал участие бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, первоначально задумывался как рассказ о применении допинга в велоспорте на основании собственного опыта режиссера фильма Брайана Фогеля. Об этом сообщил журнал Variety в канун показа фильма на кинофестивале Sundance в штате Юта.

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"Велогонщик-любитель Брайан Фогель планировал изучить последствия применения препаратов по повышению возможностей, принимая допинг и используя фильм для того, чтобы рассказать, как эти химические вещества изменили его, - отмечается в материале. - Расследование автора сначала привело его в американское антидопинговое ведомство, где, в свою очередь, указали ему на Григория Родченкова, который работал в антидопинговой лаборатории на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Фогель и Родченков, который когда-то выступал в состязаниях по бегу, встретились через несколько месяцев после Олимпиады в Сочи. И вскоре русский стал помогать американскому режиссеру в велосипедных тренировках с помощью нелегальных препаратов".

Как утверждается в материале Variety, "более удивительным откровением стали не химические препараты, а истории, которые доносил Родченков до Фогеля". "Он признался Фогелю, что вместо того, чтобы добиваться, чтобы его соотечественники следовали антидопинговым правилам в Сочи, он помогал им избегать разоблачения", - пишет издание. "Он заявил мне, что, как он считает, невозможно завоевать золотую медаль на Олимпиаде в любом виде спорта без помощи фармакологии, - заявил Фогель в интервью. - Это было просто удивительно".

После общения с Родченковым Фогель полностью переделал свой фильм

После общения с Родченковым, как отметил журнал, Фогель "полностью переделал" свой фильм и включил в него "тысячи документов и посланий по электронной почте, которые передал ему Родченков и которые касались допинговой программы". Фогель не только архивировал их, но и, по данным Variety, помог организовать встречу Родченкова с журналистами The New York Times, опубликовавшими в мае прошлого года материал о допинговой программе.

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"Все это заставляет задуматься о том, что, возможно, холодная война не закончилась, что русские никогда не меняются, что, вероятно, русские нечестно завоевывали медали на Олимпиаде, - заявил 42-летний Фогель. - В данный момент мне страшно. Мне действительно страшно".

Родченков, который в 2011 году привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, руководил московской антидопинговой лабораторией до ноября 2015 года. Спустя некоторое время после своей отставки он выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, предоставляя информацию о якобы имевшихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства. Следственный комитет РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело, предъявив ему целый ряд обвинений.

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