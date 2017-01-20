Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист "Красной Армии" Подлубошнов сыграет за команду дивизиона Харламова в Матче звезд

Спорт
20 января, 19:17 UTC+3 корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В рамках соревнования пройдут полуфиналы и финал
Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Павел Подлубошнов сыграет за команду дивизиона Харламова на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно на жеребьевке в ходе торжественной презентации Матча звезд.

Смотрите также
Трансляция Матча звезд КХЛ впервые пройдет в формате виртуальной реальности

Защитник "Толпара" Кирилл Цулыгин сыграет за команду дивизиона Тарасова, нападающий "Омских Ястребов" Антон Ковалев - за команду дивизиона Боброва, а форвард клуба "СКА-Серебряные львы" Андрей Алтыбармакян - за команду дивизиона Чернышева.

Тренером команды дивизиона Харламова является тренер магнитогорского клуба КХЛ "Металлург" Илья Воробьев, дивизиона Тарасова - Дмитрий Квартальнов (ЦСКА), дивизиона Боброва - Олег Знарок (СКА), дивизиона Чернышева - Федор Канарейкин ("Авангард").

Смотрите также
Сборная Запада выиграла первый в истории Матч звезд ЖХЛ

По итогам Кубка вызова, в котором победу одержала команда Запада, специальная комиссия МХЛ в составе заслуженного тренера страны Владимира Юрзинова, чемпиона мира и олимпийского призера Алексея Яшина, председателя правления лиги Александра Медведева, управляющего директора лиги Алексея Морозова и директора по проведения чемпионата МХЛ Игоря Ромашина отобрали четверых хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ.

Впервые в Матче звезд КХЛ между собой встретятся команды, представляющие четыре дивизиона из Западной и Восточной конференций лиги. В рамках соревнования пройдут полуфиналы и финал. Откроет Матч звезд встреча команд дивизионов Харламова и Чернышева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
2
Трамп позволил Мэттису стать шефом Пентагона
3
Трамп поблагодарил Клинтон за посещение церемонии инаугурации
4
Шувалов не увидел "ужаса" на форуме в Давосе
5
Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
6
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
7
Лукашенко напомнил правительству о задачах по поиску альтернативы российской нефти
Темы дня
Реклама