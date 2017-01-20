Хоккеист "Красной Армии" Подлубошнов сыграет за команду дивизиона Харламова в Матче звезд

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Павел Подлубошнов сыграет за команду дивизиона Харламова на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно на жеребьевке в ходе торжественной презентации Матча звезд.

Защитник "Толпара" Кирилл Цулыгин сыграет за команду дивизиона Тарасова, нападающий "Омских Ястребов" Антон Ковалев - за команду дивизиона Боброва, а форвард клуба "СКА-Серебряные львы" Андрей Алтыбармакян - за команду дивизиона Чернышева.

Тренером команды дивизиона Харламова является тренер магнитогорского клуба КХЛ "Металлург" Илья Воробьев, дивизиона Тарасова - Дмитрий Квартальнов (ЦСКА), дивизиона Боброва - Олег Знарок (СКА), дивизиона Чернышева - Федор Канарейкин ("Авангард").

По итогам Кубка вызова, в котором победу одержала команда Запада, специальная комиссия МХЛ в составе заслуженного тренера страны Владимира Юрзинова, чемпиона мира и олимпийского призера Алексея Яшина, председателя правления лиги Александра Медведева, управляющего директора лиги Алексея Морозова и директора по проведения чемпионата МХЛ Игоря Ромашина отобрали четверых хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ.

Впервые в Матче звезд КХЛ между собой встретятся команды, представляющие четыре дивизиона из Западной и Восточной конференций лиги. В рамках соревнования пройдут полуфиналы и финал. Откроет Матч звезд встреча команд дивизионов Харламова и Чернышева.