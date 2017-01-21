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Хоккеист Арзамасцев: самым сложным в конкурсе КХЛ "Биатлон" было попасть в мишени

Спорт
21 января, 14:04 UTC+3 УФА УФА 21, января. /ТАСС
Сборная Востока одержала победу по итогам этого конкурса, который представляет собой демонстрацию ведения шайбы и точности попаданий
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Захар Арзамасцев

Захар Арзамасцев

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

УФА, 21 января. /ТАСС/. Самым сложным в конкурсе "Биатлон" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было попасть в мишени. Об этом журналистам сказал защитник "Салавата Юлаева" и сборной дивизиона Чернышева Захар Арзамасцев.

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Сборная Востока одержала победу по итогам этого конкурса, который представляет собой демонстрацию ведения шайбы и точности попаданий.

"Самым сложным было попасть в мишени, они очень маленькие. Потом бегать много пришлось, ноги забились. Все остальное было легко", - сказал Арзамасцев.

Он признался, что запутался, пробежав не пять кругов, а четыре. "Но вроде не заметили. Вообще биатлон особо не люблю", - отметил хоккеист.

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