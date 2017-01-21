Хоккеист Арзамасцев: самым сложным в конкурсе КХЛ "Биатлон" было попасть в мишени

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на этапе КМ в АнтерсельвеСпорт 21 января, 18:30
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и СШАМеждународная панорама 21 января, 18:00
"Ливерпуль" проиграл "Суонси" в матче чемпионата АнглииСпорт 21 января, 17:28
Биатлонистка Акимова: нужно много работать над стрельбой из положения стояСпорт 21 января, 17:24
Футболисты "Зенита" разгромили китайский "Чанчунь" в контрольном матчеСпорт 21 января, 17:20
Мутко: даже не знаю, кто такой легкоатлет ДмитриевСпорт 21 января, 17:20
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метроПроисшествия 21 января, 17:18
РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и БразилииСпорт 21 января, 17:15
Первое заседание Совета регионов РФС прошло в Санкт-ПетербургеСпорт 21 января, 17:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 21 января. /ТАСС/. Самым сложным в конкурсе "Биатлон" в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было попасть в мишени. Об этом журналистам сказал защитник "Салавата Юлаева" и сборной дивизиона Чернышева Захар Арзамасцев.
Сборная Востока одержала победу по итогам этого конкурса, который представляет собой демонстрацию ведения шайбы и точности попаданий.
"Самым сложным было попасть в мишени, они очень маленькие. Потом бегать много пришлось, ноги забились. Все остальное было легко", - сказал Арзамасцев.
Он признался, что запутался, пробежав не пять кругов, а четыре. "Но вроде не заметили. Вообще биатлон особо не люблю", - отметил хоккеист.