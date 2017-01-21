Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
21 января, 14:02 дата обновления: 21 января, 14:22 UTC+3 УФА УФА 21, января. /ТАСС
Ранее в конкурсе "Биатлон" победил нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Ожиганов

Игорь Ожиганов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

УФА, 21 января. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов стал победителем конкурса на силу броска на "Мастер-шоу", которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он показал результат 154,73 км/ч.

Смотрите также
Энвер Лисин
Тренировка в "Салавате" помогла Лисину выиграть конкурс на скорость

Рекорд в этом конкурсе принадлежит защитнику "Трактора" Александру Рязанцеву, который в 2012 году бросил шайбу со скоростью 183 км/ч.

"Хорошо бросить мне помог сильный разгон. Я смотрел Матч звезд в Риге, когда Рязанцев установил рекорд. Думаю, не удастся его побить", - заявил Ожиганов журналистам.

Тренером сборной дивизиона Тарасова на Матче звезд является известный эксперт Сергей Гимаев. "У нас Сергей Наильевич больше, чем тренеры подсказывает. Подбадривает, поддерживает, говорит кому когда выходить", - отметил хоккеист.

Смотрите также
Захар Арзамасцев
Хоккеист Арзамасцев: самым сложным в конкурсе КХЛ "Биатлон" было попасть в мишени

Ранее в конкурсе "Биатлон" победил нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов, который в признался, что раньше часто смотрел биатлон. 

"Бывает, что смотрю (биатлон). По крайней мере, раньше очень часто смотрел. В этом году особо не смотрю. Раньше из-за Чудова часто смотрел", - отметил он.

В ходе конкурса хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибая полностью круг вбрасывания, далее обводя высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении "огневого рубежа" (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача - поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
2
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
3
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
4
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
5
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
6
Песков: вопросы санкций и сокращения ядерных вооружений РФ и США едва ли можно увязывать
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама