Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на "Мастер-шоу" КХЛ

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УФА, 21 января. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов стал победителем конкурса на силу броска на "Мастер-шоу", которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он показал результат 154,73 км/ч.
Рекорд в этом конкурсе принадлежит защитнику "Трактора" Александру Рязанцеву, который в 2012 году бросил шайбу со скоростью 183 км/ч.
"Хорошо бросить мне помог сильный разгон. Я смотрел Матч звезд в Риге, когда Рязанцев установил рекорд. Думаю, не удастся его побить", - заявил Ожиганов журналистам.
Тренером сборной дивизиона Тарасова на Матче звезд является известный эксперт Сергей Гимаев. "У нас Сергей Наильевич больше, чем тренеры подсказывает. Подбадривает, поддерживает, говорит кому когда выходить", - отметил хоккеист.
Ранее в конкурсе "Биатлон" победил нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов, который в признался, что раньше часто смотрел биатлон.
"Бывает, что смотрю (биатлон). По крайней мере, раньше очень часто смотрел. В этом году особо не смотрю. Раньше из-за Чудова часто смотрел", - отметил он.
В ходе конкурса хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибая полностью круг вбрасывания, далее обводя высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении "огневого рубежа" (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача - поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта.