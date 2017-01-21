Ковальчук рад, что Матч звезд КХЛ теперь проходит в двухдневном формате

УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий СКА и сборной дивизиона Боброва Илья Ковальчук рад, что нынешний Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходит в двухдневном формате. Об этом он рассказал журналистам.

"По сравнению с Матчем звезд в Национальной хоккейной лиге здесь была своя изюминка - все в один день проходило, - сказал он. - Сейчас ее убрали, что хорошо: есть время чуть расслабиться, переключиться, пообщаться с ребятами. Поскольку в один день слишком много всего".

В конкурсе, где три игрока атакуют вратаря, голкипер "Трактора" Павел Францоуз спародировал вратаря "Салавата Юлаева" Андрея Гаврилова, который в одном из матчей КХЛ чуть не пропустил шайбу, повернувшись лицом к воротам, чтобы выпить воды. "Момент очень смешной - молодцы, что спародировали. Очень хорошая атмосфера: все знают, что в Уфе любят хоккей, поэтому полный стадион, много детей", - отметил Ковальчук.

Форвард "Сибири" и сборной дивизиона Чернышева Максим Шалунов заявил, что самым сложным в конкурсе "комбинированная эстафета" было попасть по воротам.

"Самым сложным было попасть по воротам. Что касается атмосферы, она незабываемая, - сказал Шалунов. - Уфа - очень хоккейный город, но если бы в Новосибирске был Матч звезд, думаю, было бы все на очень хорошем уровне. Думаю, от этих двух дней будет эмоциональный подъем для игры в клубе".

Команда Востока победила команду Запада в мастер-шоу со счетом 5-2.